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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 13 марта 2021
Динамо Мн
13.03.2021, суббота, 17:45
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
53'
Н. Наумов
74'
Р. Давискиба
77'
А. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Желтая карточка
Е. Шикавка
90'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Р. Давискиба
84'
Замена
I. Shitov
️️️️
С. Матвейчик
82'
82'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
Д. Антилевский
Желтая карточка
С. Матвейчик
79'
ГОЛ! 3:0!
А. Быков
Пас отдал
С. Кисляк
77'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
В. Климович
75'
ГОЛ! 2:0!
Р. Давискиба
Пас отдал
В. Климович
74'
74'
Замена
️️️️
Н. Николаевич
Замена
И. Бахар
️️️️
Ж. По
70'
Желтая карточка
М. Швецов
65'
Желтая карточка
А. Селява
62'
ГОЛ! 1:0!
Н. Наумов
Пас отдал
С. Кисляк
53'
46'
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Антилевский
38'
Желтая карточка
А. Антилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
37
Роман Давискиба
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
14
Антон Путило
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
1
Алексей Козлов
ЦФ
4-2-2-2
1
Помазан
29
Бацула
3
Матвейчик
23
Наумов
3
Швецов
8
Селява
15
Кисляк
37
Давискиба
7
Быков
97
По
17
Климович
3-5-3
44
Аусси
5
Бурко
26
Бордачев
19
Устинов
11
Антилевский
13
Николаевич
32
Павлюковец
35
Хачатурян
90
Антилевский
1
Бушма
7
3
Матвейчик
4
4
3
Матвейчик
17
Климович
9
Шикавка
9
Шикавка
17
Климович
97
По
17
Бахар
17
Бахар
97
По
37
Давискиба
25
Ложкин
25
Ложкин
37
Давискиба
90
Антилевский
8
Кухарчик
8
Кухарчик
90
Антилевский
11
Антилевский
88
Кириленко
88
Кириленко
11
Антилевский
Остались в запасе
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
47
Михаил Козлов
ОП
14
Антон Путило
ЦП
1
Егор Хаткевич
ВР
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
14
Антон Путило
ЦП
1
Егор Хаткевич
ВР
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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