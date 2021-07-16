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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн: обзор матча 16 июля 2021
Торпедо-БелАЗ
16.07.2021, пятница, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
19'
Ш. Самиев
78'
В. Климович
90+2'
Н. Наумов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Наумов
Пас отдал
И. Бахар
Замена
К. Кириленко
️️️️
П. Кленье
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Климович
Пас отдал
С. Матвейчик
78'
Замена
И. Бахар
️️️️
Ж. По
75'
Желтая карточка
А. Мбенг
75'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Мбенг
Замена
M. Monteiro
️️️️
Д. Антилевский
75'
73'
Желтая карточка
А. Бацула
Желтая карточка
Д. Антилевский
71'
Замена
А. Макаров
️️️️
Ш. Самиев
68'
64'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
64'
Замена
В. Климович
️️️️
А. Быков
61'
Замена
М. Швецов
️️️️
Д. Динга
Пенальти не реализован!
Д. Антилевский
59'
Замена
E. Astakhov
️️️️
В. Устинов
37'
36'
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
Ш. Самиев
Пас отдал
А. Аусси
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
4-2-5
26
Бордачев
5
Бурко
88
Яшин
44
Аусси
32
Павлюковец
19
Устинов
9
Кленье
90
Антилевский
1
Бушма
7
99
Самиев
4-1-2-3
1
Хаткевич
23
Наумов
6
Динга
3
Матвейчик
29
Бацула
8
Селява
14
Путило
7
Быков
97
По
25
Ложкин
11
Мбенг
19
Устинов
27
27
19
Устинов
9
Кленье
88
Кириленко
88
Кириленко
9
Кленье
90
Антилевский
29
29
90
Антилевский
99
Самиев
21
Макаров
21
Макаров
99
Самиев
11
Мбенг
47
Козлов
47
Козлов
11
Мбенг
6
Динга
3
Швецов
3
Швецов
6
Динга
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
97
По
17
Бахар
17
Бахар
97
По
7
Быков
17
Климович
17
Климович
7
Быков
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
10
Кирилл Забелин
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
8
Никита Демченко
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
Остались в запасе
10
Кирилл Забелин
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
8
Никита Демченко
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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