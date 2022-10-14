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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 14 октября 2022
Динамо Мн
14.10.2022, пятница, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
13'
А. Концевой
63'
Д. Гречихо
15'
М. Козлов (АГ)
80'
Е. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
90'
+1
Замена
К. Премудров
️️️️
В. Побудей
80'
ГОЛ! 2:2!
Е. Шевченко
76'
Замена
А. Антилевский
️️️️
Н. Пацко
Замена
И. Бахар
️️️️
С. Кисляк
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гречихо
Пас отдал
А. Концевой
63'
63'
Замена
М. Мякиш
️️️️
А. Макаров
63'
Замена
В. Горбачик
️️️️
А. Ковалев
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Козлов
ГОЛ! 1:0!
А. Концевой
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
3
Игор Габриэл
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
21
Анатолий Макаров
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
11
Зоран Йосипович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
2-2-2-4
1
Хаткевич
99
Ориньо
3
Швецов
47
Козлов
15
Кисляк
19
Гречихо
7
Быков
3
Габриэл
7
Бакич
25
Ложкин
80
Концевой
4-2-2-2
91
Дударь
2
Чиж
88
Яшин
13
Залеский
5
Бурко
21
Макаров
27
Березкин
17
Ковалев
30
Побудей
29
Пацко
21
Шевченко
15
Кисляк
17
Бахар
17
Бахар
15
Кисляк
29
Пацко
11
Антилевский
11
Антилевский
29
Пацко
21
Макаров
6
Мякиш
6
Мякиш
21
Макаров
30
Побудей
6
Премудров
6
Премудров
30
Побудей
17
Ковалев
33
Горбачик
33
Горбачик
17
Ковалев
Остались в запасе
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
11
Зоран Йосипович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
11
Зоран Йосипович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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