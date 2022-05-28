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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн: обзор матча 28 мая 2022
Торпедо-БелАЗ
28.05.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
3 : 4
Завершен
Динамо Мн
23'
Н. Наумов (АГ)
28'
В. Побудей
48'
В. Побудей
22'
С. Кисляк
31'
А. Быков (П)
55'
Р. Бегунов
64'
А. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
Желтая карточка
А. Залеский
85'
84'
Замена
И. Песич
️️️️
А. Путило
Замена
К. Кириленко
️️️️
В. Побудей
81'
79'
Замена
️️️️
В. Ложкин
75'
Замена
Д. Бакич
️️️️
И. Бахар
Замена
В. Горбачик
️️️️
Е. Шевченко
74'
71'
Замена
А. Сачивко
️️️️
С. Кисляк
Желтая карточка
А. Чиж
68'
64'
ГОЛ! 3:4!
А. Быков
Пас отдал
А. Путило
Желтая карточка
Е. Шевченко
63'
Замена
А. Ковалев
️️️️
А. Антилевский
60'
55'
ГОЛ! 3:3!
Р. Бегунов
Пас отдал
А. Вакулич
ГОЛ! 3:2!
В. Побудей
48'
31'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Быков
ГОЛ! 2:1!
В. Побудей
Пас отдал
А. Иванов
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Наумов
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Кисляк
18'
Желтая карточка
М. Швецов
Желтая карточка
М. Мякиш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
14
Антон Путило
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
5
Владислав Калинин
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
4-4-3
6
Мякиш
2
Чиж
13
Залеский
12
Иванов
19
Устинов
27
Березкин
20
Велозо
11
Антилевский
91
Дударь
30
Побудей
21
Шевченко
3-1-4-2
1
Хаткевич
23
Наумов
3
Швецов
67
Бегунов
15
Кисляк
24
Вакулич
19
Гречихо
17
Бахар
7
Быков
25
Ложкин
14
Путило
30
Побудей
88
Кириленко
88
Кириленко
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
33
Горбачик
21
Шевченко
11
Антилевский
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Антилевский
15
Кисляк
20
Сачивко
20
Сачивко
15
Кисляк
17
Бахар
7
Бакич
7
Бакич
17
Бахар
14
Путило
77
Песич
77
Песич
14
Путило
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
1
Даниил Шапко
ВР
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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