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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 03 апреля 2020
Динамо Мн
03.04.2020, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
21'
В. Климович
43'
К. Бручич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Замена
Д. Бородин
️️️️
В. Климович
90'
+2
Замена
Е. Шикавка
️️️️
D.
90'
83'
Желтая карточка
К. Премудров
76'
Замена
️️️️
M. Afanasjev
57'
Замена
К. Премудров
️️️️
Ю. Павлюковец
46'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Горбачик
ГОЛ! 2:0!
К. Бручич
Пас отдал
Д. Динга
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Климович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
0
A. Rios
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
Danilo
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
9
Евгений Шикавка
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
0
J. Kim
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
20
Никита Халимончик
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
3-2-4-1
41
Плотников
3
Швецов
2
Бручич
23
6
Динга
0
0
88
17
Бахар
23
Олехнович
17
Климович
2-5-3
26
Бордачев
18
Щербо
28
Юсов
32
Павлюковец
0
19
Устинов
35
Хачатурян
33
Горбачик
90
Антилевский
1
Бушма
0
9
Шикавка
9
Шикавка
0
17
Климович
9
Бородин
9
Бородин
17
Климович
32
Павлюковец
6
Премудров
6
Премудров
32
Павлюковец
33
Горбачик
13
Николаевич
13
Николаевич
33
Горбачик
Остались в запасе
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
25
Константин Руденок
ВР
25
Владислав Ложкин
ЦФ
0
J. Kim
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
20
Никита Халимончик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
25
Владислав Ложкин
ЦФ
0
J. Kim
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
20
Никита Халимончик
ЦФ
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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