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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн: обзор матча 22 ноября 2024
Торпедо-БелАЗ
22.11.2024, пятница, 19:10
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
49'
М. Скавыш
37'
А. Гаврилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
90'
+2
Желтая карточка
Б. Амиан
86'
Замена
П. Седько
️️️️
Н. Демченко
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Бутаревич
79'
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
79'
77'
Желтая карточка
Т. Мельниченко
Замена
А. Шукуров
️️️️
Т. Шарковский
61'
61'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
Д. Подстрелов
ГОЛ! 1:1!
М. Скавыш
Пас отдал
В. Побудей
49'
46'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Куликов
39'
Желтая карточка
Д. Куликов
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Гаврилович
20'
Желтая карточка
А. Гаврилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
18
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Алимардон Шукуров
АП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
10
Шарковский
30
Побудей
17
Ковалев
15
Скавыш
4-2-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
5
Гаврилович
66
Политевич
5
Рай
8
Селява
25
Куликов
98
Подстрелов
8
Демченко
18
Игор
29
Альфред
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
10
Шарковский
10
Шукуров
10
Шукуров
10
Шарковский
44
Бутаревич
25
Василевич
25
Василевич
44
Бутаревич
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
26
Седько
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
23
Мельниченко
98
Подстрелов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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