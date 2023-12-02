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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 02 декабря 2023
Динамо Мн
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
4'
В. Морозов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
Замена
Д. Бакич
️️️️
В. Морозов
88'
Замена
А. Свирепа
️️️️
Д. Зорин
83'
73'
Замена
Н. Пацко
️️️️
И. Бурко
Желтая карточка
А. Селява
71'
Замена
Ориньо
️️️️
П. Седько
69'
Замена
Г. Жердев
️️️️
И. Бахар
63'
57'
Замена
В. Горбачик
️️️️
Э. Эссого
57'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
49'
Желтая карточка
А. Ксенофонтов
Желтая карточка
А. Быков
37'
6'
Желтая карточка
М. Мякиш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Морозов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
3-1-3-2-1
21
Лапоухов
67
Бегунов
5
Гаврилович
3
Швецов
8
Селява
17
Бахар
7
Быков
24
Вакулич
26
Седько
28
Зорин
9
Морозов
3-1-2-2-2
25
Юрасов
5
Бурко
13
Залеский
11
Левицкий
6
Мякиш
6
Премудров
11
Лисакович
30
Побудей
80
Ксенофонтов
11
Эссого
21
Шевченко
26
Седько
99
Ориньо
99
Ориньо
26
Седько
28
Зорин
7
Свирепа
7
Свирепа
28
Зорин
17
Бахар
10
Жердев
10
Жердев
17
Бахар
9
Морозов
7
Бакич
7
Бакич
9
Морозов
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
5
Бурко
29
Пацко
29
Пацко
5
Бурко
Лисакович
70
Бутько
70
Бутько
Лисакович
11
Эссого
33
Горбачик
33
Горбачик
11
Эссого
Остались в запасе
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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