Матч 20 тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Барановичами» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева уверенно идут на втором месте с 36 очками и не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, тогда как гости располагаются на 12-й строчке с 18 баллами и ведут борьбу за выживание. В очных встречах «Динамо» также имеет преимущество – две победы в двух матчах. Сможет ли «Барановичи» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Минска, или хозяева продолжат свое доминирование и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Динамо Минск» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря стабильной форме и надежной игре в обороне. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей чемпионата, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола – один из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 0,80 гола за матч, а в очных встречах с «Барановичами» одержали две победы и в каждой из них забивали. В стартовых турах «Динамо» разгромило «Торпедо-БелАЗ» (4:0) и обыграло «Ислочь» (1:0), подтвердив свою готовность к борьбе за чемпионство. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают минчан явными претендентами на победу.

«Барановичи» имеют свои сильные стороны, прежде всего в атаке. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,40 гола – неплохой показатель для команды из нижней половины таблицы. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно: в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести последних матчах. В очных встречах с «Динамо Минск» «Барановичи» не смогли забить ни в одной из двух игр, что говорит о проблемах против организованной защиты. Гостям будет сложно прервать эту серию на выезде, несмотря на их атакующий потенциал.

Итоговый вывод: «Динамо Минск» является абсолютным фаворитом благодаря стабильной игре в обороне, преимуществу в очных встречах и более высокому турнирному положению. «Барановичи» способны забить, но их уязвимая защита вряд ли позволит им избежать поражения. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах «Динамо Минск» одержал две победы, не уступив «Барановичам» ни разу. При этом в каждой из встреч хозяева забивали, а гости не смогли отличиться. Текущая форма «Динамо» – девять матчей без поражений в одиннадцати последних, тогда как «Барановичи» регулярно пропускают и нестабильны в защите. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу минчан, которые уверенно играют против этого соперника.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 3:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Беларусь. Высшая лига, 5 тур Барановичи 2 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 20 тур Динамо Мн 0 : 1 Барановичи Беларусь. Высшая лига, 5 тур Барановичи 2 : 3 Динамо Мн

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Минск» с разницей как минимум в два мяча. Надeжная оборона хозяев, их преимущество в очных встречах и слабая защита гостей, которая пропускает в среднем два гола за матч, делают исход очевидным. «Барановичи» способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Динамо» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Минск» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Динамо Минск» и «Барановичами» состоится 29 августа 2026 года в Минске и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.