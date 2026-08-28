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«Динамо Минск» – «Барановичи»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026

28 августа 2026 11:22
Динамо Мн - Барановичи
29 авг. 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Динамо Минск» с форой (-1.5)
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Матч 20 тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Барановичами» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева уверенно идут на втором месте с 36 очками и не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, тогда как гости располагаются на 12-й строчке с 18 баллами и ведут борьбу за выживание. В очных встречах «Динамо» также имеет преимущество – две победы в двух матчах. Сможет ли «Барановичи» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Минска, или хозяева продолжат свое доминирование и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Динамо Минск» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря стабильной форме и надежной игре в обороне. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей чемпионата, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола – один из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 0,80 гола за матч, а в очных встречах с «Барановичами» одержали две победы и в каждой из них забивали. В стартовых турах «Динамо» разгромило «Торпедо-БелАЗ» (4:0) и обыграло «Ислочь» (1:0), подтвердив свою готовность к борьбе за чемпионство. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают минчан явными претендентами на победу.

«Барановичи» имеют свои сильные стороны, прежде всего в атаке. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,40 гола – неплохой показатель для команды из нижней половины таблицы. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно: в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести последних матчах. В очных встречах с «Динамо Минск» «Барановичи» не смогли забить ни в одной из двух игр, что говорит о проблемах против организованной защиты. Гостям будет сложно прервать эту серию на выезде, несмотря на их атакующий потенциал.

Итоговый вывод: «Динамо Минск» является абсолютным фаворитом благодаря стабильной игре в обороне, преимуществу в очных встречах и более высокому турнирному положению. «Барановичи» способны забить, но их уязвимая защита вряд ли позволит им избежать поражения. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах «Динамо Минск» одержал две победы, не уступив «Барановичам» ни разу. При этом в каждой из встреч хозяева забивали, а гости не смогли отличиться. Текущая форма «Динамо» – девять матчей без поражений в одиннадцати последних, тогда как «Барановичи» регулярно пропускают и нестабильны в защите. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу минчан, которые уверенно играют против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи
2 : 3
25.04.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
0 : 1
29.08.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи
2 : 3
25.04.2026
Динамо Мн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
47
Андрей Кудравец
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владимир Федотов
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
11
N. Ivanov
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
17
M. Shevchenko
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
8
Вадим Балбух
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
77
Мартин Артюх
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
4-2-1-1-2
47
Кудравец
12
Иванов
67
Бегунов
25
Туре
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
7
Малашевич
80
Гвет
30
Джимет
3-1-2-1-3
26
Шпаковский
97
Ткачев
19
Бруй
5
Федотов
29
Лапун
11
6
10
Лебедев
22
Бондаренко
45
Торекул
17
67
Бегунов
3
Швецов
3
Швецов
67
Бегунов
44
Гурбан
27
27
44
Гурбан
78
Соколовский
11
Алыкулов
11
Алыкулов
78
Соколовский
7
Малашевич
9
9
7
Малашевич
80
Гвет
10
Варданян
10
Варданян
80
Гвет
45
Торекул
23
Василенко
23
Василенко
45
Торекул
22
Бондаренко
33
Музыченко
33
Музыченко
22
Бондаренко
29
Лапун
2
Кендыш
2
Кендыш
29
Лапун
10
Лебедев
8
Балбух
8
Балбух
10
Лебедев
17
77
Артюх
77
Артюх
17
Остались в запасе
Динамо Мн
Барановичи
21
Danila Radkevich
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
12
Даниил Шапко
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
Остались в запасе
12
Даниил Шапко
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Роман Киренкин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Минск» с разницей как минимум в два мяча. Надeжная оборона хозяев, их преимущество в очных встречах и слабая защита гостей, которая пропускает в среднем два гола за матч, делают исход очевидным. «Барановичи» способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Динамо» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Минск» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Динамо Минск» и «Барановичами» состоится 29 августа 2026 года в Минске и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Динамо Минск» – «Барановичи»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Динамо Минск» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Барановичи Динамо Мн
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