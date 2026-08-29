29.08.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-1-1-2
47
Кудравец
12
Иванов
67
Бегунов
25
Туре
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
7
Малашевич
80
Гвет
30
Джимет
3-1-2-1-3
26
Шпаковский
97
Ткачев
19
Бруй
5
Федотов
29
Лапун
11
6
10
Лебедев
22
Бондаренко
45
Торекул
17
67
Бегунов
3
Швецов
3
Швецов
67
Бегунов
44
Гурбан
27
27
44
Гурбан
78
Соколовский
11
Алыкулов
11
Алыкулов
78
Соколовский
7
Малашевич
9
9
7
Малашевич
80
Гвет
10
Варданян
10
Варданян
80
Гвет
45
Торекул
23
Василенко
23
Василенко
45
Торекул
22
Бондаренко
33
Музыченко
33
Музыченко
22
Бондаренко
29
Лапун
2
Кендыш
2
Кендыш
29
Лапун
10
Лебедев
8
Балбух
8
Балбух
10
Лебедев
17
77
Артюх
77
Артюх
17
Остались в запасе
Динамо Мн
Барановичи
21
Danila Radkevich
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
12
Даниил Шапко
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
Остались в запасе
12
Даниил Шапко
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Роман Киренкин
Статистика матча Динамо Мн - Барановичи
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Барановичи», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Барановичи»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»