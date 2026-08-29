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  • «Динамо Мн» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«Динамо Мн» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 14:50
Динамо Мн
29.08.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Барановичи
49' Ф. Лебедев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
47
Андрей Кудравец
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владимир Федотов
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
11
N. Ivanov
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
17
M. Shevchenko
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
9
A. Lutskovich
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
8
Вадим Балбух
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
77
Мартин Артюх
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
4-2-1-1-2
47
Кудравец
12
Иванов
67
Бегунов
25
Туре
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
7
Малашевич
80
Гвет
30
Джимет
3-1-2-1-3
26
Шпаковский
97
Ткачев
19
Бруй
5
Федотов
29
Лапун
11
6
10
Лебедев
22
Бондаренко
45
Торекул
17
67
Бегунов
3
Швецов
3
Швецов
67
Бегунов
44
Гурбан
27
27
44
Гурбан
78
Соколовский
11
Алыкулов
11
Алыкулов
78
Соколовский
7
Малашевич
9
9
7
Малашевич
80
Гвет
10
Варданян
10
Варданян
80
Гвет
45
Торекул
23
Василенко
23
Василенко
45
Торекул
22
Бондаренко
33
Музыченко
33
Музыченко
22
Бондаренко
29
Лапун
2
Кендыш
2
Кендыш
29
Лапун
10
Лебедев
8
Балбух
8
Балбух
10
Лебедев
17
77
Артюх
77
Артюх
17
Остались в запасе
Динамо Мн
Барановичи
21
Danila Radkevich
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
12
Даниил Шапко
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
Остались в запасе
12
Даниил Шапко
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Роман Киренкин
Статистика матча Динамо Мн - Барановичи
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Барановичи», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн»«Барановичи»

«Динамо Мн» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Барановичи Динамо Мн
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