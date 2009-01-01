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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Динамо Мн
Результаты
€ 7 млн
Динамо Мн - результаты матчей
Минск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://www.dinamo-minsk.by/
Тренер:
Александр Шагойко
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Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
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Беларусь. Высшая лига. 2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Лига Европы. 2010/2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
13.09 | 20:10
Динамо Мн
0 : 1
Динамо-Брест
06.09 | 20:00
МЛ Витебск
0 : 0
Динамо Мн
02.09 | 20:30
Динамо Мн
5 : 1
Нафтан
29.08 | 16:00
Динамо Мн
0 : 1
Барановичи
24.08 | 17:30
Ислочь
1 : 0
Динамо Мн
20.08 | 18:45
Динамо Мн
4 : 0
Торпедо-БелАЗ
08.08 | 14:00
Белшина
0 : 0
Динамо Мн
01.08 | 18:00
Динамо Мн
0 : 0
Славия-Мозырь
02.07 | 20:00
Минск
0 : 3
Динамо Мн
27.06 | 20:30
Динамо Мн
1 : 1
Витебск
21.06 | 20:00
Неман
1 : 3
Динамо Мн
13.06 | 19:00
Динамо Мн
2 : 1
Гомель
30.05 | 14:00
Арсенал
0 : 1
Динамо Мн
24.05 | 18:00
Динамо Мн
3 : 1
Днепр
20.05 | 20:30
БАТЭ
0 : 0
Динамо Мн
10.05 | 20:00
Динамо-Брест
1 : 2
Динамо Мн
03.05 | 19:00
Динамо Мн
2 : 3
МЛ Витебск
25.04 | 18:00
Барановичи
2 : 3
Динамо Мн
19.04 | 14:00
Динамо Мн
1 : 1
Ислочь
11.04 | 20:00
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
Динамо Мн
04.04 | 18:00
Динамо Мн
2 : 0
Белшина
21.03 | 16:10
Славия-Мозырь
1 : 2
Динамо Мн
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