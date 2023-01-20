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Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование

20 января 2023, 18:55
2

«Витесс» рискует не пройти лицензирование на сезон-2023/24.

Королевский футбольный союз Нидерландов может не выдать клубу лицензию из-за проблем со стадионом.

Сейчас у «Витесса» нет договоренности ни с одной ареной.

Ранее команда играла на стадионе «Гелредом» в Арнеме, однако пока сторонам не удается согласовать условия продления аренды.

  • С 2018 по 2019 год «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.
  • Клуб не хочет платить за аренду «Гелредома» 1,85 миллиона евро в год.
  • Команда идет на 14-м месте в таблице Эредивизие после 16 туров.

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Источник: De Gelderlander
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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BoevStas1
1674238217
Б.л.я причём тут Слуцкий))
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zigbert
1674286074
Такой известный клуб и не имеет стадиона. Надо как то реализовать все доступные возможности.
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