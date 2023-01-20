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    Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование

    «Витесс» рискует не пройти лицензирование на сезон-2023/24.

    Королевский футбольный союз Нидерландов может не выдать клубу лицензию из-за проблем со стадионом.

    Сейчас у «Витесса» нет договоренности ни с одной ареной.

    Ранее команда играла на стадионе «Гелредом» в Арнеме, однако пока сторонам не удается согласовать условия продления аренды.

    • С 2018 по 2019 год «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.
    • Клуб не хочет платить за аренду «Гелредома» 1,85 миллиона евро в год.
    • Команда идет на 14-м месте в таблице Эредивизие после 16 туров.

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    Источник: De Gelderlander

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