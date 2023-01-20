Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование

«Витесс» рискует не пройти лицензирование на сезон-2023/24.
Королевский футбольный союз Нидерландов может не выдать клубу лицензию из-за проблем со стадионом.
Сейчас у «Витесса» нет договоренности ни с одной ареной.
Ранее команда играла на стадионе «Гелредом» в Арнеме, однако пока сторонам не удается согласовать условия продления аренды.
- С 2018 по 2019 год «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.
- Клуб не хочет платить за аренду «Гелредома» 1,85 миллиона евро в год.
- Команда идет на 14-м месте в таблице Эредивизие после 16 туров.
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Источник: De Gelderlander