Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование

«Витесс» рискует не пройти лицензирование на сезон-2023/24.

Королевский футбольный союз Нидерландов может не выдать клубу лицензию из-за проблем со стадионом.

Сейчас у «Витесса» нет договоренности ни с одной ареной.

Ранее команда играла на стадионе «Гелредом» в Арнеме, однако пока сторонам не удается согласовать условия продления аренды.

С 2018 по 2019 год «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.

Клуб не хочет платить за аренду «Гелредома» 1,85 миллиона евро в год.

Команда идет на 14-м месте в таблице Эредивизие после 16 туров.

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