«Манчестер Юнайтед» следит за 18-летним Эбиовеем из «Дерби Каунти»

Нападающий «Дерби Каунти» Малколм Эбиовей заинтересовал несколько клубов.

Один из претендентов на 18-летнего футболиста – «Манчестер Юнайтед».

Также англичанина с голландским паспортом хотят подписать «Монако», «Кристал Пэлал» и «Витесс».

Рыночная стоимость Эбиовея – 1 миллион евро.

За главную команду «Дерби Каунти» он провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?