Абрамович 12 лет тайно финансировал нидерландский клуб

В Англии узнали, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович в 2010 году участвовал в покупке нидерландского клуба «Витесс».
В дальнейшем Абрамович тайно финансировал клуб из Арнема вплоть до 2022 года – пока владел «Челси».
Такие сведения выявились в результате утечки документов. В 2010-2012 годах «Витесс», согласно бумагам, получил под видом кредитов 117 миллионов евро от офшорных компаний, связанных с Абрамовичем.
- В указанный период «Челси» отправлял игроков в аренду в «Витесс».
- В 2018-2019 годах «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.
- Абрамович в прошлом году продал «Челси» Тодду Боули из-за невозможности финансировать клуб ввиду санкций.
Источник: The Guardian