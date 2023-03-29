Абрамович 12 лет тайно финансировал нидерландский клуб

В Англии узнали, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович в 2010 году участвовал в покупке нидерландского клуба «Витесс».

В дальнейшем Абрамович тайно финансировал клуб из Арнема вплоть до 2022 года – пока владел «Челси».

Такие сведения выявились в результате утечки документов. В 2010-2012 годах «Витесс», согласно бумагам, получил под видом кредитов 117 миллионов евро от офшорных компаний, связанных с Абрамовичем.