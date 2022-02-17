Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала

Завершились четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.
Победы одержали «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд», обыгравшие «Витесс», «Маккаби», «Фенербахче» и ПАОК соответственно.
Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи
Рапид (Австрия) – Витесс (Нидерланды) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Дрейф, 1; 2:0 – Груль, 16; 2:1 – Опенда, 74.
Удаление: Стойкович, 65 – нет.
ПСВ (Нидерланды) – Маккаби (Израиль) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гакпо, 11.
Фенербахче (Турция) – Славия (Чехия) – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Траоре, 45; 1:1 – Пелкас, 58; 1:2 – Дорли, 62; 1:3 – Лингр, 64; 2:3 – Кадиоглу, 83.
Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Андерссон, 20.
Источник: «Бомбардир»