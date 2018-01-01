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Российский бизнесмен Ойф объявил о продаже «Витесса»

Владелец «Витесса» Валерий Ойф решил продать принадлежащий ему контрольный пакет акций клуба.

Также российский бизнесмен объявил о выходе из состава наблюдательного совета «Витесса».

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон.

Я оглядываюсь назад в особый период, в котором я всегда чувствовал себя очень связанным с клубом и наслаждался отличными выступлениями. «Витесс» в моeм сердце, и это всегда будет так», – сказал Ойф.

  • В мае 2018 года россиянин купил 99% акций «Витесса».
  • Команда идет на 6-м месте в таблице чемпионата Нидерландов.

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Источник: сайт «Витесса»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3299

    AZ 39 минут назад

    Витесс щас показывает хорошие результаты... Жаль.. При наших владельцах - зарубежные команды стали отлично играть, пример тому - Монако, Челси, Витесс...

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    Рейтинг: +473

    Октавиус 1 час назад

    "Рома, а я успел", - добавил Ойф

    1
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    Рейтинг: +16237

    Garrincha58 > Октавиус 52 минуты назад

    там другой уровень и др.деньги и тем более контрольный пакет

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