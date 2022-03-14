Российский бизнесмен Ойф объявил о продаже «Витесса»

Владелец «Витесса» Валерий Ойф решил продать принадлежащий ему контрольный пакет акций клуба.

Также российский бизнесмен объявил о выходе из состава наблюдательного совета «Витесса».

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон.

Я оглядываюсь назад в особый период, в котором я всегда чувствовал себя очень связанным с клубом и наслаждался отличными выступлениями. «Витесс» в моeм сердце, и это всегда будет так», – сказал Ойф.

В мае 2018 года россиянин купил 99% акций «Витесса».

Команда идет на 6-м месте в таблице чемпионата Нидерландов.

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