Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше

Завершились еще четыре ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.
Путевки в следующую стадию турнира добыли ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд».
Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи
Гент (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Креспо, 20; 1:1 – Депуатр, 40; 1:2 – Аугусто, 77.
Первый матч – 0:1.
Рома (Италия) – Витесс (Нидерланды) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Виттек, 62; 1:1 – Абрахам, 90+1.
Первый матч – 1:0.
ЛАСК (Австрия) – Славия (Чехия) – 4:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Олаинка, 24; 1:1 – Визингер, 36; 1:2 – Бах, 37; 1:3 – Сор, 62; 2:3 – Визингер, 76; 3:3 – Грубер, 88; 4:3 – Шмидт, 89.
Удаления: нет – Усу, 42; Плавсич, 85.
Первый матч – 1:4.
Фейеноорд (Нидерланды) – Партизан (Сербия) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дессер, 45; 2:0 – Нелсон, 59; 2:1 – Рикарду, 61; 3:1 – Линссен, 90.
Первый матч – 5:2.
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