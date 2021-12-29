Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше

Завершились еще четыре ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

Путевки в следующую стадию турнира добыли ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд».

Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи

Гент (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Креспо, 20; 1:1 – Депуатр, 40; 1:2 – Аугусто, 77.

Первый матч – 0:1.

Рома (Италия) – Витесс (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Виттек, 62; 1:1 – Абрахам, 90+1.

Первый матч – 1:0.

ЛАСК (Австрия) – Славия (Чехия) – 4:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Олаинка, 24; 1:1 – Визингер, 36; 1:2 – Бах, 37; 1:3 – Сор, 62; 2:3 – Визингер, 76; 3:3 – Грубер, 88; 4:3 – Шмидт, 89.

Удаления: нет – Усу, 42; Плавсич, 85.

Первый матч – 1:4.

Фейеноорд (Нидерланды) – Партизан (Сербия) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дессер, 45; 2:0 – Нелсон, 59; 2:1 – Рикарду, 61; 3:1 – Линссен, 90.

Первый матч – 5:2.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций
«Буде-Глимт» Хайкина – первая в 21-м веке норвежская команда, дошедшая до 1/4 финала еврокубка
Лига конференций. «Буде-Глимт» Хайкина пробился в 1/4 финала, забив «АЗ Алкмаару» на 106-й минуте
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:17
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11