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    «Мы в этот момент в нарды играли». Слуцкий – о новости про медосмотр Дзюбы в «Витессе»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, при каких обстоятельствах услышал новость о прохождении Артемом Дзюбой медосмотра в голландском клубе.

    «Про медосмотр «Витесса» – это вообще байка, ноль правды. Мы с Дзюбой сидели и играли в нарды, когда вышла новость, что он в эту секунду находится на базе «Витесса».

    Если меня спрашивал кто-то про Дзюбу, а такие были, я давал гиперхарактеристику. Потому что на самом деле считаю его выдающимся спортсменом и футболистом.

    Это были варианты из-за рубежа? Это были разные варианты.

    Европейские? Нет, с европейскими сейчас сложно. Это были больше арабские, азиатские варианты», – заявил Слуцкий.

    • В итоге 34-летний Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона.
    • Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2023 16:57
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