«Мы в этот момент в нарды играли». Слуцкий – о новости про медосмотр Дзюбы в «Витессе»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, при каких обстоятельствах услышал новость о прохождении Артемом Дзюбой медосмотра в голландском клубе.

«Про медосмотр «Витесса» – это вообще байка, ноль правды. Мы с Дзюбой сидели и играли в нарды, когда вышла новость, что он в эту секунду находится на базе «Витесса».

Если меня спрашивал кто-то про Дзюбу, а такие были, я давал гиперхарактеристику. Потому что на самом деле считаю его выдающимся спортсменом и футболистом.

Это были варианты из-за рубежа? Это были разные варианты.

Европейские? Нет, с европейскими сейчас сложно. Это были больше арабские, азиатские варианты», – заявил Слуцкий.

В итоге 34-летний Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!