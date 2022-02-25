Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала

Завершились еще три ответных матча 1/16 финала Лиги конференций.

«Витесс» прошел «Рапид» благодаря домашней победе со счетом 2:0.

«Славия» во второй обыграла «Фенербахче» и вышла в следующий раунд турнира.

ПАОК стал участником 1/8 финала ЛК, одолев в серии пенальти «Мидтьюлланд».

Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи

Витесс (Нидерланды) – Рапид (Австрия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Грбич, 3; 2:0 – Беро, 19.

Первый матч – 1:2.

Славия (Чехия) – Фенербахче (Турция) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Шранц, 19; 2:0 – Сор, 27; 2:1 – Яндас, 39; 3:1 – Сор, 63; 3:2 – Бериша, 90.

Первый матч – 3:2.

ПАОК (Греция) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:1 (2:0), по пенальти – 5:3

Голы: 1:0 – Живкович, 20; 2:0 – Виейринья, 26; 2:1 – Хег, 80.

Первый матч – 0:1.

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