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    Слуцкий рассказал, чем он не нравился фанатам «Витесса»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что не нравилось фанатам арнемского клуба.

    «Там были стилистические требования: если три подряд передачи сделаешь длинные, то тебя убьют болельщики. У меня была ситуация, когда фанаты мне предъявляли претензии по поводу недостаточно зрелищной игры. Я отвечал: «Ребят, мы забили больше всего мячей за всю историю «Витесса». Это прямой показатель зрелищности.

    А мне отвечали: «Практически все голы вы забивали в переходных фазах, а мы хотим в позиционных атаках». Тогда я возразил: «Если в переходных фазах голы не считаются, идите расскажите Юргену Клоппу», – поделился Слуцкий.

    • Тренер был в Арнеме в 2018-2019 годах.
    • Слуцкий без работы год – в ноябре 2022 года он покинул «Рубин».
    • Вскоре тренер должен принять китайский «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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