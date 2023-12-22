Слуцкий рассказал, чем он не нравился фанатам «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что не нравилось фанатам арнемского клуба.

«Там были стилистические требования: если три подряд передачи сделаешь длинные, то тебя убьют болельщики. У меня была ситуация, когда фанаты мне предъявляли претензии по поводу недостаточно зрелищной игры. Я отвечал: «Ребят, мы забили больше всего мячей за всю историю «Витесса». Это прямой показатель зрелищности.

А мне отвечали: «Практически все голы вы забивали в переходных фазах, а мы хотим в позиционных атаках». Тогда я возразил: «Если в переходных фазах голы не считаются, идите расскажите Юргену Клоппу», – поделился Слуцкий.