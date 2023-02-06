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Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»

6 февраля 2023, 08:58

Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что доволен зарубежным периодом своей карьеры.

«Это историческая вещь. Когда после ЦСКА я трудоустраивался в Англии, у меня было огромное количество собеседований с клубами английской Премьер-лиги.

Почему их было много? Потому что на собеседовании ты производишь очень приятное впечатление, они смотрят, что у тебя было много-много достижений, но всегда стоит вопрос: «Блин, никогда русский не работал. Блин, как он сможет?».

И вроде как хотелось, и в то же время – нет. То, что многими болельщиками инкриминируется как неудачный опыт в «Халле» и «Витессе», я считаю фантастическим опытом. Потому что я не знаю ни одного российского специалиста, который работал в Англии и Нидерландах.

Это не последние страны в футболе. Сам факт того, что ты там получаешь работу, находишься там, получаешь огромный опыт, понимание, как устроены многие процессы, – это уже само по себе просто фантастическое время.

У нас я не видел, чтобы футбольные менеджеры где-то работали, не видел большого количества игроков, которые уезжали, не видел большого количества комментаторов, которые переходили на Sky, ESPN или BBC.

Безусловно, языковая культура тут имеет принципиальное значение, но для тренера, думаете, она не имеет значения, учитывая, что ежедневно коммуницируешь с людьми, там нет никаких переводчиков и нет даже шансов подумать в этом направлении.

Все это комплексно. Мы должны признать, что наша футбольная индустрия не так востребована в каких-то ведущих футбольных странах и нам есть куда стремиться», – сказал Слуцкий.

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Источник: Первый канал
Англия. Чемпионшип Голландия. Эредивизие Халл Сити Витесс Слуцкий Леонид
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