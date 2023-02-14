Слуцкий рассказал, мог ли Дзюба перейти в «Витесс»

Экс-тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба мог перейти в «Витесс».

«Дзюба в «Витессе» — реальная история? Нет, конечно. Писали, что он проходит медосмотр на базе «Витесса». В этот момент мы с ним ужинали и ходили на стендап. Нет, это невозможно, там и владелец поменялся», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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