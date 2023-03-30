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  • «Витесс» отреагировал на новость о тайном финансировании со стороны Абрамовича

«Витесс» отреагировал на новость о тайном финансировании со стороны Абрамовича

30 марта 2023, 19:58

«Витесс» опубликовал заявление в связи с появившимися слухами о тайном финансировании клуба.

  • Сообщалось, что в 2010 году Роман Абрамович участвовал в покупке «Витесса».
  • Впоследствии он якобы финансировал клуб до 2022 года – пока владел «Челси».
  • The Guardian пишет, что голландцы получили под видом кредитов 117 миллионов евро от офшорных компаний, связанных с российским бизнесменом.

«Данная информация никогда не была известна клубу. Мы всегда добросовестно сотрудничали с расследованиями, инициированными Королевским футбольным союзом Нидерландов [KNVB], которые также не выявили никаких нарушений.

В течение указанного периода «Витесс» получал авансовые платежи от холдинговой компании, стоящей над клубом, что видно из всех опубликованных годовых отчетов.

Эта холдинговая компания, как пишет The Guardian, финансировалась Marindale Trading Limited, единственным конечным акционером которой является г-н Чигиринский, о чем свидетельствуют официальные документы, которые были частью расследования.

«Витесс» ничего не знал о том, как финансировалась эта компания. У самого «Витесса» не было никаких кредитных соглашений.

KNVB и другие эксперты несколько раз проводили обширное и углубленное исследование ситуации: о структуре сделки по приобретению клуба в 2010 году, а затем о правильности и полноте юридических структур и структуры финансирования в 2015 году.

«Витесс» всегда предоставлял исследователям полный доступ ко всем соответствующим документам, имевшимся в его распоряжении. Оба расследования не выявили никаких фактов, противоречащих правилам KNVB и УЕФА.

Тогда были сделаны выводы о том, что «Витесс» всегда давал полную и достоверную информацию о собственности и юридической структуре клуба, что юридическая структура «Витесса» соответствует правилам KNVB и что никакая третья сторона не контролировала клуб.

Эти выводы подтвердил The Guardian представитель «Челси», – говорится в заявлении.

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Источник: сайт «Витесса»
Голландия. Эредивизие Витесс Абрамович Роман
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