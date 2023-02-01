Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Нидерландах прокомментировали новость о переходе Дзюбы в «Витесс»

В Нидерландах прокомментировали новость о переходе Дзюбы в «Витесс»

1 февраля 2023, 14:43
4

Журналист Лекс Ламмерс, приближенный к «Витессу», опроверг информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в голландский клуб.

«Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Никто из «Витесса» никак не отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы.

По моей информации, это очередной интернет-обман одного из фанатов. Он решил так пошутить, и эта новость быстро разлетелась по многим социальным сетям.

Дзюба не нужен «Витессу», поэтому не стоит волноваться о его переходе в Нидерланды, ведь и так всем ясно — этот трансфер невозможен», — сказал Ламмерс.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Витесс Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3meeeD
1675252575
Да никому он на..й не нужен.
Ответить
ВетеR
1675253495
если в СКА Хабаровск, поверю
Ответить
Fialet
1675254554
Цзюпу опускают всё ниже и ниже.
Ответить
saf05
1675255251
Ну прям на расхват!!!
Ответить
Главные новости
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
2
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
10
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
25
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
08:15
15
Все новости
Все новости
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
Фото«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+