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    В Нидерландах прокомментировали новость о переходе Дзюбы в «Витесс»

    Журналист Лекс Ламмерс, приближенный к «Витессу», опроверг информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в голландский клуб.

    «Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Никто из «Витесса» никак не отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы.

    По моей информации, это очередной интернет-обман одного из фанатов. Он решил так пошутить, и эта новость быстро разлетелась по многим социальным сетям.

    Дзюба не нужен «Витессу», поэтому не стоит волноваться о его переходе в Нидерланды, ведь и так всем ясно — этот трансфер невозможен», — сказал Ламмерс.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +395

      saf05 9 минут назад

      Ну прям на расхват!!!

      0
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      Рейтинг: +1073

      Fialet 20 минут назад

      Цзюпу опускают всё ниже и ниже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12175

      ВетеR 38 минут назад

      если в СКА Хабаровск, поверю

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      Рейтинг: +845

      3meeeD 53 минуты назад

      Да никому он на..й не нужен.

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