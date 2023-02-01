В Нидерландах прокомментировали новость о переходе Дзюбы в «Витесс»

Журналист Лекс Ламмерс, приближенный к «Витессу», опроверг информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в голландский клуб.

«Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Никто из «Витесса» никак не отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы.

По моей информации, это очередной интернет-обман одного из фанатов. Он решил так пошутить, и эта новость быстро разлетелась по многим социальным сетям.

Дзюба не нужен «Витессу», поэтому не стоит волноваться о его переходе в Нидерланды, ведь и так всем ясно — этот трансфер невозможен», — сказал Ламмерс.

С 2018 по 2019-й год «Витесс» тренировал Леонид Слуцкий.

Дзюба – свободный агент.

34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».

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