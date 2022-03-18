Моуринью – в преддверии дерби: «Пока «Рома» играла с «Витессом», «Лацио» и Сарри курили сигареты»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен, что в преддверии матча 30-го тура Серии А против «Лацио» его команде пришлось играть в Лиге конференций против «Витесса». Нидерландцы были пройдены, и римляне выступят в четвертьфинале еврокубка.

«Я не счастлив, потому что у нас много футболистов сыграло против «Витесса», а «Лацио» в это время проводил вечер, куря сигареты с Маурицио Сарри», – сказал португалец.

Римское дерби состоится 20 марта.

И «Рома», и «Лацио» идут в зоне еврокубков.

В 1/4 финала Лиги конференций «Рома» сыграет с норвежским «Буде-Глимт».

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