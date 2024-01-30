Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное появление в команде 23-летнего нападающего Саида Хамулича, права на которого принадлежат «Тулузе».

«Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену. Всегда могут быть травмы. Габаритный форвард – это очень эффективно в плане атаки. Он может и принять, и головой сыграть, и с фланга замкнуть. Габаритные нападающие, как тот же Хамулич, всегда в цене. Учитывая возраст Дзюбы, «Локомотив» поступает логично, ища футболиста такого же плана», – сказал Булыкин.