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    • Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»

    Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное появление в команде 23-летнего нападающего Саида Хамулича, права на которого принадлежат «Тулузе».

    «Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену. Всегда могут быть травмы. Габаритный форвард – это очень эффективно в плане атаки. Он может и принять, и головой сыграть, и с фланга замкнуть. Габаритные нападающие, как тот же Хамулич, всегда в цене. Учитывая возраст Дзюбы, «Локомотив» поступает логично, ища футболиста такого же плана», – сказал Булыкин.

    • Нынешний сезон Хамулич проводит в «Витессе» на правах аренды.
    • Сообщалось, что «Локомотив» арендует нападающего с правом выкупа за 2,6 миллиона евро.
    • 35-летний Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    моэм
    1706597120
    Представить уже страшно как понизился уровень Локо и РПЛ , если Дзюба , которому в этом году "стукнет" уже 36 выглядит одним из лучших в РПЛ ....всё это результат БЕССМЕННОГО РУКОВОДСТВА футболом России из питера ....а самое страшное , что никуда не сдвинуть этих чиновников - ДУБОВ ....так и будем катится под уклон ..
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