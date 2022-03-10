Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты

Завершились четыре первых матча 1/8 финала Лиги конференций.

ПАОК минимально победил «Гент», а «Рома» – «Витесс». «Славия» крупно выиграла у ЛАСКа, а «Фейеноорд» – у «Партизана».

Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи

ПАОК (Греция) – Гент (Бельгия) – 1:0 (0:0)

Гол: Куртич, 58.

Витесс (Нидерланды) – Рома (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: Оливейра, 45+1.

Удаление: нет – Оливейра, 79.

Славия (Чехия) – ЛАСК (Австрия) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сор, 3; 2:0 – Сор, 29; 2:1 – Балич, 67; 3:1 – Олаинка, 83; 4:1 – Траоре, 85.

Партизан (Сербия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Натхо, 13; 1:1 – Торнстра, 20; 2:1 – Йович, 46; 2:2 – Дессер, 52; 2:3 – Гертрейда, 64; 2:4 – Синистерра, 71; 2:5 – Торнстра, 77.

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