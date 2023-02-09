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    «Потрясающий тренер». Капитан «Арсенала» – о Слуцком

    Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высоко отозвался о тренере Леониде Слуцком, с которым он работал в «Витессе».

    «Слуцкий был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя каждый раз творить чудеса.

    Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой.

    И вскоре я начал успешно отдавать сложные передачи», – сказал Эдегор.

    • Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год.
    • Тогда голландский клуб брал Эдегора в аренду у «Реала».

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    Источник: The Player’s Tribune

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