«Потрясающий тренер». Капитан «Арсенала» – о Слуцком

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высоко отозвался о тренере Леониде Слуцком, с которым он работал в «Витессе».
«Слуцкий был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя каждый раз творить чудеса.
Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой.
И вскоре я начал успешно отдавать сложные передачи», – сказал Эдегор.
- Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год.
- Тогда голландский клуб брал Эдегора в аренду у «Реала».
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Источник: The Player’s Tribune