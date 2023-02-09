«Потрясающий тренер». Капитан «Арсенала» – о Слуцком

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высоко отозвался о тренере Леониде Слуцком, с которым он работал в «Витессе».

«Слуцкий был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя каждый раз творить чудеса.

Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой.

И вскоре я начал успешно отдавать сложные передачи», – сказал Эдегор.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год.

Тогда голландский клуб брал Эдегора в аренду у «Реала».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!