Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Даса: «Слуцкий в Нидерландах был легендой! Отличный мужик»

    Защитник «Динамо» Эли Даса вспомнил время игры за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого.

    «Я работал со Слуцким в «Витессе». Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.

    Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всe возможно. Но он остался в «Рубине», а это многое говорит о нeм как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», – сказал Даса.

    • Израильтянин пополнил «Динамо» на прошлой неделе.
    • Слуцкий был в «Витессе» с 2018 по 2019 год.
    • «Рубин» идет в Первой лиге 2-м.

    Новости по теме
    «Здесь нет поля». Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Велесом» 1
    Селюк: «В «Локомотиве» происходит воровство государственных денег» 4
    Селюк: «Подозреваю, что матч «Химки» – «Пари НН» был договорным» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11