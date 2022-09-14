Даса: «Слуцкий в Нидерландах был легендой! Отличный мужик»

Защитник «Динамо» Эли Даса вспомнил время игры за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого.

«Я работал со Слуцким в «Витессе». Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.

Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всe возможно. Но он остался в «Рубине», а это многое говорит о нeм как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», – сказал Даса.