Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024 Голландия. Эредивизие. 2022/2023 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге конференций 2021/2022 Голландия. Эредивизие. 2021/2022 Лига конференций. 2021/2022 Голландия. Эредивизие. 2020/2021 Голландия. Эредивизие. 2019/2020 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019 Голландия. Эредивизие. 2018/2019 Лига Европы. 2018/2019 Товарищеские матчи. 2018 Лига Европы. Квалификация 2017/2018 Голландия. Эредивизие. 2017/2018 Голландия. Эредивизие. 2016/2017 Голландия. Эредивизие. 2015/2016 Лига Европы. 2015/2016 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2014/2015 Голландия. Эредивизие. 2014/2015 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. 2014 Голландия. Эредивизие. 2013/2014 Лига Европы. Квалификация 2013/2014 Голландия. Эредивизие. 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы. 2011/2012 Голландия. Кубок. Плей-офф 2011/2012 Голландия. Эредивизие. 2011/2012 Голландия. Эредивизие. 2010/2011 Чемпионат Голландии. 2009/2010