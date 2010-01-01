Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|24 тур
|3 марта, пятница
|22:00
|Витесс
|0:1
|АЗ Алкмаар
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:2
|Аякс
|22 тур
|18 февраля, суббота
|18:30
|Волендам
|2:0
|Витесс
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|2:0
|Утрехт
|20 тур
|4 февраля, суббота
|22:00
|Эммен
|2:2
|Витесс
|19 тур
|28 января, суббота
|22:00
|Херенвен
|1:3
|Витесс
|18 тур
|25 января, среда
|20:45
|Витесс
|2:2
|Твенте
|17 тур
|21 января, суббота
|22:00
|ПСВ
|1:0
|Витесс
|16 тур
|15 января, воскресенье
|14:15
|Витесс
|0:0
|НЕК
|15 тур
|7 января, суббота
|20:45
|АЗ Алкмаар
|1:1
|Витесс
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|Витесс
|12 тур
|9 ноября, среда
|22:00
|Аякс
|2:2
|Витесс
|13 тур
|5 ноября, суббота
|18:30
|Витесс
|0:4
|Спарта
|11 тур
|22 октября, суббота
|22:00
|Витесс
|2:1
|Эммен
|10 тур
|15 октября, суббота
|22:00
|Камбур
|0:3
|Витесс
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|21:00
|Витесс
|1:2
|Фортуна
|8 тур
|1 октября, суббота
|22:00
|Твенте
|3:0
|Витесс
|7 тур
|17 сентября, суббота
|19:45
|Витесс
|1:1
|Волендам
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|13:15
|Утрехт
|1:0
|Витесс
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:45
|Гронинген
|0:1
|Витесс
|4 тур
|27 августа, суббота
|19:45
|Витесс
|2:2
|РКС Ваалвейк
|3 тур
|20 августа, суббота
|17:30
|Витесс
|0:4
|Херенвен
|2 тур
|12 августа, пятница
|21:00
|Экселсиор
|3:1
|Витесс
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|15:30
|Витесс
|2:5
|Фейеноорд