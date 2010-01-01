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    Витесс - результаты

    Город Арнем
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт www.vitesse.nl
    Стадион Гелредом
    Тренер Филлип Коку
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    24 тур
    		3 марта, пятница 22:00 Витесс 0:1 АЗ Алкмаар
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 1:2 Аякс
    22 тур
    		18 февраля, суббота 18:30 Волендам 2:0 Витесс
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 2:0 Утрехт
    20 тур
    		4 февраля, суббота 22:00 Эммен 2:2 Витесс
    19 тур
    		28 января, суббота 22:00 Херенвен 1:3 Витесс
    18 тур
    		25 января, среда 20:45 Витесс 2:2 Твенте
    17 тур
    		21 января, суббота 22:00 ПСВ 1:0 Витесс
    16 тур
    		15 января, воскресенье 14:15 Витесс 0:0 НЕК
    15 тур
    		7 января, суббота 20:45 АЗ Алкмаар 1:1 Витесс
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Гоу Эхед Иглс 2:2 Витесс
    12 тур
    		9 ноября, среда 22:00 Аякс 2:2 Витесс
    13 тур
    		5 ноября, суббота 18:30 Витесс 0:4 Спарта
    11 тур
    		22 октября, суббота 22:00 Витесс 2:1 Эммен
    10 тур
    		15 октября, суббота 22:00 Камбур 0:3 Витесс
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 21:00 Витесс 1:2 Фортуна
    8 тур
    		1 октября, суббота 22:00 Твенте 3:0 Витесс
    7 тур
    		17 сентября, суббота 19:45 Витесс 1:1 Волендам
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 13:15 Утрехт 1:0 Витесс
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:45 Гронинген 0:1 Витесс
    4 тур
    		27 августа, суббота 19:45 Витесс 2:2 РКС Ваалвейк
    3 тур
    		20 августа, суббота 17:30 Витесс 0:4 Херенвен
    2 тур
    		12 августа, пятница 21:00 Экселсиор 3:1 Витесс
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 15:30 Витесс 2:5 Фейеноорд
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