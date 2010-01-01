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Нидерланды. Эредивизие
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Витесс
Результаты
€ 125 тыс
Витесс - результаты матчей
Арнем
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Гелредом
Сайт:
http://www.vitesse.nl
Тренер:
Эдвард Стеринг
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге конференций 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2014/2015
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2013/2014
Товарищеские матчи. 2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы. 2011/2012
Голландия. Кубок. Плей-офф 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Чемпионат Голландии. 2009/2010
19.05 | 15:30
Витесс
2 : 2
Аякс
12.05 | 15:30
Херенвен
1 : 3
Витесс
05.05 | 15:30
Утрехт
1 : 0
Витесс
28.04 | 17:45
Витесс
3 : 2
Фортуна
13.04 | 17:30
ПСВ
6 : 0
Витесс
07.04 | 13:15
Витесс
0 : 3
НЕК
02.04 | 19:45
Витесс
1 : 4
Спарта
30.03 | 23:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
Витесс
16.03 | 23:00
Витесс
1 : 1
Алмере Сити
09.03 | 23:00
РКС Ваалвейк
3 : 1
Витесс
02.03 | 22:00
Витесс
1 : 2
Твенте
25.02 | 14:15
Экселсиор
1 : 2
Витесс
18.02 | 16:30
Витесс
1 : 1
Волендам
10.02 | 23:00
Хераклес
3 : 2
Витесс
04.02 | 14:15
Витесс
0 : 2
Гоу Эхед Иглс
26.01 | 22:00
Зволле
1 : 0
Витесс
21.01 | 16:30
Витесс
1 : 2
Фейеноорд
14.01 | 16:30
Витесс
0 : 0
Утрехт
17.12 | 14:15
Алмере Сити
5 : 0
Витесс
10.12 | 18:45
Витесс
2 : 0
Хераклес
02.12 | 22:00
Фортуна
3 : 1
Витесс
25.11 | 23:00
Аякс
5 : 0
Витесс
11.11 | 23:00
Витесс
1 : 3
Херенвен
04.11 | 23:00
Гоу Эхед Иглс
5 : 1
Витесс
27.10 | 21:00
Витесс
1 : 1
Зволле
21.10 | 22:00
Фейеноорд
4 : 0
Витесс
07.10 | 22:00
Витесс
0 : 0
Экселсиор
01.10 | 13:15
НЕК
1 : 3
Витесс
27.09 | 21:00
Твенте
1 : 0
Витесс
24.09 | 13:15
Спарта
1 : 0
Витесс
16.09 | 19:45
Витесс
0 : 2
РКС Ваалвейк
03.09 | 17:45
Витесс
0 : 2
АЗ Алкмаар
19.08 | 19:45
Витесс
1 : 3
ПСВ
11.08 | 21:00
Волендам
1 : 2
Витесс
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