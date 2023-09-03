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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АЗ Алкмаар
Витесс - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 сентября 2023
Витесс
03.09.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
49'
В. Павлидис
64'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - АЗ Алкмаар
84'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Й. Класи
84'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
Замена
М. Джонатанс
️️️️
M. Tielemans
76'
72'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
М. ван Бредероде
72'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
Э. Поку
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
Д. Ороз
68'
Замена
Д. Перссон
️️️️
С. Хамулич
68'
64'
ГОЛ! 0:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
Желтая карточка
К. Аркю
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
М. ван Бредероде
Замена
A. Boutrah
️️️️
К. Козловски
46'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
36'
Желтая карточка
К. Козловски
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
17
Эрнест Поку
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3-2-3-1
89
Ром
18
Пинту
77
Изима-Мирен
5
Ороз
42
Манхоф
2
Аркю
8
ван Гинкел
10
Козловски
8
10
Хамулич
2-4-1-3
13
Райан
5
Пенетра
28
Сугавара
21
Мейнанс
23
Базур
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
14
Павлидис
3
Вольфе
17
Поку
5
Ороз
3
Хендрикс
3
Хендрикс
5
Ороз
10
Козловски
10
10
10
Козловски
8
26
Джонатанс
26
Джонатанс
8
10
Хамулич
34
Перссон
34
Перссон
10
Хамулич
8
Класи
26
Дантас
26
Дантас
8
Класи
9
ван Бредероде
10
Михайлович
10
Михайлович
9
ван Бредероде
17
Поку
7
ван Боммел
7
ван Боммел
17
Поку
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
Остались в запасе
Витесс
АЗ Алкмаар
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Витесс - АЗ Алкмаар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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