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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Витесс
Твенте - Витесс: обзор матча 27 сентября 2023
Твенте
27.09.2023, среда, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
39'
С. Стейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Витесс
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Влап
81'
79'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
К. Козловски
76'
Желтая карточка
К. Козловски
Замена
К. Эйтинг
️️️️
С. Стейн
76'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Ротс
72'
Желтая карточка
М. Садилек
67'
65'
Желтая карточка
Г. де Регт
ГОЛ! 1:0!
С. Стейн
Пас отдал
Д. Ротс
39'
36'
Желтая карточка
Д. Ороз
14'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Ф. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
3-2-2-1-1
89
Ром
3
Хендрикс
18
Пинту
21
Меленстен
2
Аркю
42
Манхоф
10
Козловски
8
ван Гинкел
11
де Регт
11
Фофана
14
Стейн
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
9
Угальде
14
Влап
11
Ротс
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Ротс
10
Козловски
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
10
Козловски
11
Фофана
10
Хамулич
10
Хамулич
11
Фофана
Остались в запасе
Твенте
Витесс
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Твенте - Витесс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
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