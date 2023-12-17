Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Витесс
Алмере Сити - Витесс: обзор матча 17 декабря 2023
Алмере Сити
17.12.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
5 : 0
Завершен
Витесс
28'
Й. Катлин
43'
Y. Kitala
82'
Д. Якобс
87'
Á. Peña
90+3'
Т. Робине (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Витесс
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Т. Робине
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Á. Peña
87'
Замена
M. Royo
️️️️
С. Ресинк
85'
Замена
M. Corryn
️️️️
K. Hansen
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Якобс
Пас отдал
П. Коопмейнерс
82'
Замена
Á. Peña
️️️️
Й. Катлин
75'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
Y. Kitala
67'
63'
Замена
A. Boutrah
️️️️
Т. Домджони
63'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Г. де Регт
63'
Замена
M. Tielemans
️️️️
К. Козловски
Замена
T. Barbet
️️️️
Л. Мбе Со
46'
ГОЛ! 2:0!
Y. Kitala
Пас отдал
Т. Робине
43'
ГОЛ! 1:0!
Й. Катлин
Пас отдал
Й. Ритместер ван де Камп
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
(К)
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
21
Мелле Меленстен
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
8
Danny Post
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Kaya Symons
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
8
Mathijs Tielemans
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Баккер
22
Мбе Со
3
Якобс
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
19
10
Катлин
17
27
Робине
3-3-3-1
89
Ром
25
ван Звам
3
Хендрикс
6
Корнелиссе
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
42
Манхоф
8
Домджони
10
Козловски
8
ван Гинкел
11
де Регт
22
Мбе Со
22
22
22
Мбе Со
6
Ресинк
21
21
6
Ресинк
10
Катлин
23
23
10
Катлин
17
6
6
17
19
7
7
19
10
Козловски
8
8
10
Козловски
8
Домджони
10
10
8
Домджони
11
де Регт
34
Перссон
34
Перссон
11
де Регт
Остались в запасе
Алмере Сити
Витесс
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Kaya Symons
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Kaya Symons
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Алмере Сити - Витесс
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
6
Офсайды
1
2
Количество передач
149
193
Сейвы
2
1
Точность передач %
57
65
Удары мимо ворот
1
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.14
0.14
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
Новости команд
Все
Алмере Сити
Витесс
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+