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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Витесс
Фортуна - Витесс: обзор матча 02 декабря 2023
Фортуна
02.12.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
3 : 1
Завершен
Витесс
1'
К. Сирхейс
23'
К. Сирхейс
47'
Т. Нослин
64'
М. Манхоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Витесс
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
А. Халилович
88'
Замена
Р. Вита
️️️️
И. Кордоба
88'
86'
Замена
Д. ван Звам
️️️️
Д. Ороз
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
86'
Замена
M. Robberechts
️️️️
А. Ферати
77'
Замена
I. Griffith
️️️️
Т. Нослин
77'
76'
Желтая карточка
Д. Ороз
Пенальти не реализован!
К. Сирхейс
75'
66'
Замена
Г. де Регт
️️️️
A. Boutrah
64'
ГОЛ! 3:1!
М. Манхоф
Пас отдал
М. ван Гинкел
54'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
M. Tielemans
49'
Вторая желтая
М. Меленстен
ГОЛ! 3:0!
Т. Нослин
Пас отдал
М. Дийкс
47'
Желтая карточка
М. Дийкс
45'
+1
31'
Желтая карточка
М. Меленстен
ГОЛ! 2:0!
К. Сирхейс
Пас отдал
И. Пинту
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Сирхейс
Пас отдал
И. Пинту
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
21
Kaya Symons
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
59
Naygiro Sambo
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
4-2-3-1
1
Пандур
35
Дийкс
8
Фофана
4
Вут
12
Пинту
10
Ферати
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
14
Нослин
14
Сирхейс
3-2-4
89
Ром
5
Ороз
3
Хендрикс
6
Корнелиссе
2
Аркю
42
Манхоф
8
Домджони
8
10
8
ван Гинкел
14
Кордоба
21
Вита
21
Вита
14
Кордоба
10
Халилович
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
10
Халилович
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
14
Нослин
10
10
14
Нослин
10
Ферати
39
39
10
Ферати
8
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
8
5
Ороз
25
ван Звам
25
ван Звам
5
Ороз
10
11
де Регт
11
де Регт
10
Остались в запасе
Фортуна
Витесс
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
98
Натан Маркело
ПЗ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
21
Kaya Symons
ЦЗ
59
Naygiro Sambo
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
98
Натан Маркело
ПЗ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
21
Kaya Symons
ЦЗ
59
Naygiro Sambo
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Фортуна - Витесс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
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