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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - РКС Ваалвейк
Витесс - РКС Ваалвейк: обзор матча 16 сентября 2023
Витесс
16.09.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
0 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
39'
Я. Укили
90+6'
Р. Маргарет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - РКС Ваалвейк
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Р. Маргарет
Пас отдал
А. Мейерс
90'
Желтая карточка
Э. Вессен
85'
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
82'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Я. Укили
82'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Р. Нимейер
78'
Желтая карточка
Р. Маргарет
Замена
Г. де Регт
️️️️
К. Аркю
77'
Желтая карточка
A. Boutrah
72'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
Д. Ороз
70'
Замена
Ф. Фофана
️️️️
С. Хамулич
70'
67'
Желтая карточка
Я. Укили
61'
Замена
К. Локеса
️️️️
Д. Клеонис
61'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
З. Баккали
Красная карточка
М. Манхоф
60'
51'
Замена
К. Фелида
️️️️
Г. Ремерато
44'
Желтая карточка
Г. Ремерато
39'
ГОЛ! 0:1!
Я. Укили
Пас отдал
Г. Ремерато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
33
Рувен Нимейер
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
11
Фоде Фофана
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
3-2-3-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
18
Пинту
21
Меленстен
42
Манхоф
2
Аркю
8
ван Гинкел
10
8
10
Хамулич
4-2-2-2
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
14
Мейерс
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
11
Баккали
29
Крамер
33
Нимейер
5
Ороз
3
Хендрикс
3
Хендрикс
5
Ороз
2
Аркю
11
де Регт
11
де Регт
2
Аркю
10
Хамулич
11
Фофана
11
Фофана
10
Хамулич
33
Нимейер
3
Гаари
3
Гаари
33
Нимейер
80
Ремерато
6
Фелида
6
Фелида
80
Ремерато
10
Клеонис
5
Локеса
5
Локеса
10
Клеонис
5
Укили
10
Стеванович
10
Стеванович
5
Укили
11
Баккали
18
Маргарет
18
Маргарет
11
Баккали
Остались в запасе
Витесс
РКС Ваалвейк
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Витесс - РКС Ваалвейк
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
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