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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Экселсиор
Витесс - Экселсиор: обзор матча 07 октября 2023
Витесс
07.10.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
0 : 0
Завершен
Экселсиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Экселсиор
78'
Замена
М. Бенита
️️️️
К. Дриух
78'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
Р. Эль-Яакуби
Желтая карточка
Р. Хендрикс
70'
68'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
68'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Н. Аграфиотис
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Г. де Регт
60'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
К. Козловски
60'
Замена
Д. Перссон
️️️️
С. Хамулич
46'
37'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
С. Сеймор
Желтая карточка
К. Аркю
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
93
Richie Omorowa
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
3-2-2-1-1
89
Ром
3
Хендрикс
18
Пинту
21
Меленстен
42
Манхоф
2
Аркю
10
Козловски
8
ван Гинкел
11
де Регт
10
Хамулич
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
34
Сеймор
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
92
Загре
24
Дриух
14
Сандра
30
Санчес-Фернандес
25
Аграфиотис
6
Бас
11
де Регт
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
11
де Регт
10
Козловски
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
10
Козловски
10
Хамулич
34
Перссон
34
Перссон
10
Хамулич
32
Эль-Яакуби
3
Смайлерс
3
Смайлерс
32
Эль-Яакуби
24
Дриух
2
Бенита
2
Бенита
24
Дриух
34
Сеймор
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
34
Сеймор
25
Аграфиотис
19
Пэррот
19
Пэррот
25
Аграфиотис
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
7
Лабру
30
Санчес-Фернандес
Остались в запасе
Витесс
Экселсиор
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
18
Норберт Алблас
ВР
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Витесс - Экселсиор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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