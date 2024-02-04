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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Гоу Эхед Иглс
Витесс - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 04 февраля 2024
Витесс
04.02.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
0 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
37'
О. Валакер Эдвардсен
90+4'
Я. Бреум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Гоу Эхед Иглс
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Я. Бреум
Пас отдал
Б. Тибо
90'
+3
Красная карточка
В. Тор Виллумсон
86'
Желтая карточка
Б. Тибо
83'
Замена
P. Saathof
️️️️
X. Blomme
76'
Замена
Я. Бреум
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
69'
Замена
Б. Тибо
️️️️
В. Эдвардсен
69'
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Д. Джеймс
46'
Замена
Г. Наубер
️️️️
Й. Крамер
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
Г. де Регт
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Э. Линтхорст
Желтая карточка
Г. де Регт
30'
Замена
К. Козловски
️️️️
М. ван Гинкел
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Amine Boutrah
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
20
Xander Blomme
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
30
Andy Visser
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
3-2-3-1-1
89
Ром
3
Хендрикс
18
Пинту
6
Корнелиссе
77
Изима-Мирен
2
Аркю
10
8
ван Гинкел
8
Домджони
11
де Регт
9
Мердинк
4-1-1-1-3
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
4
Крамер
5
Джеймс
11
Виллумсон
20
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
11
Адеканье
8
ван Гинкел
10
Козловски
10
Козловски
8
ван Гинкел
11
де Регт
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
11
де Регт
4
Крамер
3
Наубер
3
Наубер
4
Крамер
5
Джеймс
24
Эверинк
24
Эверинк
5
Джеймс
20
28
28
20
20
Эдвардсен
10
Бреум
10
Бреум
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
23
Тибо
23
Тибо
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Витесс
Гоу Эхед Иглс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
30
Andy Visser
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
30
Andy Visser
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Витесс - Гоу Эхед Иглс
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
486
351
Сейвы
5
5
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
2.31
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Gelredome, Arnhem
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