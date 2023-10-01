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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Витесс
НЕК - Витесс: обзор матча 01 октября 2023
НЕК
01.10.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 3
Завершен
Витесс
26'
М. Маттссон
6'
М. ван Гинкел
89'
Д. Ороз
90+4'
М. Манхоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Витесс
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Манхоф
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ороз
86'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
К. Козловски
Замена
К. Огава
️️️️
Б. Дост
81'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Р. Гонсалес
73'
Замена
М. Росс
️️️️
Ф. Сандлер
72'
69'
Желтая карточка
К. Козловски
65'
Желтая карточка
С. Хамулич
Замена
К. Сано
️️️️
С. Хансен
59'
Желтая карточка
К. Вердонк
53'
46'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
М. ван Гинкел
Желтая карточка
Б. ван Рой
45'
+2
30'
Желтая карточка
Р. Хендрикс
ГОЛ! 1:1!
М. Маттссон
Пас отдал
Р. Гонсалес
26'
25'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
18'
Желтая карточка
М. Меленстен
6'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Гинкел
Пас отдал
К. Козловски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
Коки Огава
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
4-2-1-3
22
Руфс
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
12
Дост
10
Гонсалес
22
Хансен
3-2-2-1-1
89
Ром
3
Хендрикс
18
Пинту
21
Меленстен
2
Аркю
42
Манхоф
10
Козловски
8
ван Гинкел
11
де Регт
10
Хамулич
3
Сандлер
2
Росс
2
Росс
3
Сандлер
10
Гонсалес
4
Худемакерс
4
Худемакерс
10
Гонсалес
22
Хансен
24
Сано
24
Сано
22
Хансен
12
Дост
9
Огава
9
Огава
12
Дост
8
ван Гинкел
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
8
ван Гинкел
10
Козловски
26
Джонатанс
26
Джонатанс
10
Козловски
Остались в запасе
НЕК
Витесс
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча НЕК - Витесс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
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Витесс
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