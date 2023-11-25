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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Витесс
Аякс - Витесс: обзор матча 25 ноября 2023
Аякс
25.11.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
5 : 0
Завершен
Витесс
3'
Й. Хато
12'
К. Хлинссон
50'
Д. Ороз (АГ)
58'
Ч. Акпом
67'
К. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Витесс
90'
+4
Желтая карточка
Т. Домджони
Желтая карточка
С. Бергвейн
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Корнелиссе
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
К. Тэйлор
84'
84'
Замена
Д. Перссон
️️️️
С. Хамулич
83'
Замена
Г. де Регт
️️️️
М. Манхоф
Замена
Я. Медич
️️️️
Б. Тахирович
75'
Замена
М. Годтс
️️️️
С. Бергейс
75'
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Ч. Акпом
68'
Замена
К. Форбш
️️️️
К. Хлинссон
68'
ГОЛ! 5:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
С. Бергейс
67'
64'
Замена
К. Аркю
️️️️
К. Козловски
ГОЛ! 4:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
С. Бергейс
58'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Ороз
50'
46'
Замена
Т. Домджони
️️️️
М. Меленстен
ГОЛ! 2:0!
К. Хлинссон
Пас отдал
К. Тэйлор
12'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хато
Пас отдал
С. Бергвейн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
42
Ар'жани Марта
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
(К)
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
30
Andy Visser
ЦФ
3-3-2-2
1
Рамай
2
Ренш
21
Хато
3
Гаеи
4
Тахирович
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
29
Акпом
42
Марта
3-2-3-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
5
Ороз
21
Меленстен
6
Корнелиссе
42
Манхоф
10
10
Козловски
8
10
Хамулич
24
Тэйлор
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
24
Тэйлор
4
Тахирович
18
Медич
18
Медич
4
Тахирович
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Форбш
14
Хлинссон
23
Бергейс
22
Годтс
22
Годтс
23
Бергейс
29
Акпом
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
29
Акпом
10
Козловски
2
Аркю
2
Аркю
10
Козловски
21
Меленстен
8
Домджони
8
Домджони
21
Меленстен
42
Манхоф
11
де Регт
11
де Регт
42
Манхоф
10
Хамулич
34
Перссон
34
Перссон
10
Хамулич
Остались в запасе
Аякс
Витесс
51
Чарли Сетфорд
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
30
Andy Visser
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
30
Andy Visser
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Аякс - Витесс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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