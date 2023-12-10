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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Хераклес
Витесс - Хераклес: обзор матча 10 декабря 2023
Витесс
10.12.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
20'
Г. де Регт
73'
A. Boutrah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Хераклес
Замена
Д. Перссон
️️️️
К. Козловски
81'
Желтая карточка
M. Tielemans
79'
79'
Замена
С. Схеперман
️️️️
М. Энгельс
ГОЛ! 2:0!
A. Boutrah
73'
Замена
A. Boutrah
️️️️
Г. де Регт
67'
61'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
B. Limbombe
61'
Замена
A. Satriano
️️️️
М. Санко
61'
Замена
Т. Брунс
️️️️
А. Уахим
47'
Желтая карточка
Д. Хогма
32'
Пенальти не реализован!
Э. Ханссон
Желтая карточка
Э. Ром
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. де Регт
Пас отдал
К. Козловски
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
8
Марио Энгельс
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
21
Kaya Symons
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
3-2-4-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
3
Хендрикс
6
Корнелиссе
42
Манхоф
25
ван Звам
8
ван Гинкел
8
10
Козловски
8
Домджони
11
де Регт
2-1-1-2-4
1
4
Хогма
4
Сонненберг
3
Викхофф
6
Де Керсмакер
8
Уахим
7
Ханссон
12
Роскен
30
Санко
35
8
Энгельс
11
де Регт
10
10
11
де Регт
10
Козловски
34
Перссон
34
Перссон
10
Козловски
8
Уахим
10
Брунс
10
Брунс
8
Уахим
8
Энгельс
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Энгельс
35
17
Нанкиши
17
Нанкиши
35
30
Санко
31
31
30
Санко
Остались в запасе
Витесс
Хераклес
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
21
Kaya Symons
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
21
Kaya Symons
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Витесс - Хераклес
2
1
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
6
6
Офсайды
1
2
Количество передач
217
141
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.29
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Gelredome, Arnhem
Новости команд
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