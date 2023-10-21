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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд - Витесс: обзор матча 21 октября 2023
Фейеноорд
21.10.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
4 : 0
Завершен
Витесс
7'
К. Стенгс
37'
С. Хименес
49'
Л. Гертрейда
85'
А. Миламбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Витесс
86'
Замена
Г. де Регт
️️️️
М. Манхоф
ГОЛ! 4:0!
А. Миламбо
85'
Замена
А. Миламбо
️️️️
Б. Ньивкоп
81'
77'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Д. Перссон
74'
Замена
Т. Домджони
️️️️
M. Tielemans
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Минте
74'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
И. Пайшао
66'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
66'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гертрейда
Пас отдал
С. Хименес
49'
ГОЛ! 2:0!
С. Хименес
Пас отдал
К. Стенгс
37'
30'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
К. Козловски
28'
Желтая карточка
Д. Ороз
ГОЛ! 1:0!
К. Стенгс
Пас отдал
К. Тимбер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Хорди Алтена
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
3-3-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
17
Ганцко
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
23
Тимбер
27
Виффер
14
Пайшао
11
Минте
14
Стенгс
29
Хименес
3-2-3-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
3
Хендрикс
21
Меленстен
2
Аркю
42
Манхоф
8
10
Козловски
8
ван Гинкел
34
Перссон
14
Пайшао
6
Зерруки
6
Зерруки
14
Пайшао
2
Ньивкоп
17
Миламбо
17
Миламбо
2
Ньивкоп
11
Минте
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Минте
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
10
Козловски
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
10
Козловски
8
8
Домджони
8
Домджони
8
42
Манхоф
11
де Регт
11
де Регт
42
Манхоф
34
Перссон
10
Хамулич
10
Хамулич
34
Перссон
Остались в запасе
Фейеноорд
Витесс
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Фейеноорд - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
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