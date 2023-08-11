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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Витесс
Волендам - Витесс: обзор матча 11 августа 2023
Волендам
11.08.2023, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
10'
Р. Мюрен
60'
M. Tielemans
86'
М. ван Гинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Витесс
Желтая карточка
Б. Плат
90'
+3
86'
ГОЛ! 1:2!
М. ван Гинкел
Пас отдал
К. Аркю
Замена
F. Klomp
️️️️
К. Твигт
85'
78'
Желтая карточка
M. Tielemans
Желтая карточка
Б. Улд-Чих
78'
73'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Козловски
73'
Замена
Г. де Регт
️️️️
С. Хамулич
Замена
Г. Куоль
️️️️
Д. ван Мегем
66'
64'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. Манхоф
60'
ГОЛ! 1:1!
M. Tielemans
Пас отдал
С. Хамулич
Красная карточка
Р. Мюрен
45'
+1
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мюрен
Пас отдал
Б. Улд-Чих
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Витесс
89
Элой Ром
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
18
Diego Gustavo
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
3-2-1-4
1
Бакхаус
4
Мбуямба
4
Плат
4
Мирани
2
Джон Маркин
2
6
Твигт
7
ван Мегем
21
Мюрен
79
77
Улд-Чих
3-2-3-1
89
Ром
5
Ороз
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
2
Аркю
42
Манхоф
10
Козловски
8
10
10
Хамулич
6
Твигт
30
30
6
Твигт
7
ван Мегем
36
Куоль
36
Куоль
7
ван Мегем
10
Козловски
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
10
Козловски
10
Хамулич
11
де Регт
11
де Регт
10
Хамулич
42
Манхоф
26
Джонатанс
26
Джонатанс
42
Манхоф
Остались в запасе
Волендам
Витесс
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Волендам - Витесс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
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