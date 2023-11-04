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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Витесс
Гоу Эхед Иглс - Витесс: обзор матча 04 ноября 2023
Гоу Эхед Иглс
04.11.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
5 : 1
Завершен
Витесс
45+1'
В. Тор Виллумсон
60'
О. Валакер Эдвардсен
61'
В. Эдвардсен
79'
В. Тор Виллумсон
85'
Й. Крамер
76'
М. ван Гинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Витесс
88'
Желтая карточка
A. Boutrah
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Я. Бреум
87'
Замена
Б. Тибо
️️️️
В. Тор Виллумсон
87'
ГОЛ! 5:1!
Й. Крамер
Пас отдал
Б. Адеканье
85'
83'
Желтая карточка
Д. Перссон
ГОЛ! 4:1!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Я. Бреум
79'
77'
Желтая карточка
Р. Хендрикс
76'
ГОЛ! 3:1!
М. ван Гинкел
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
72'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
В. Эдвардсен
72'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Ф. Ромменс
72'
71'
Замена
К. Аркю
️️️️
Д. Ороз
ГОЛ! 3:0!
В. Эдвардсен
61'
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
60'
46'
Замена
Д. Перссон
️️️️
С. Хамулич
46'
Замена
A. Boutrah
️️️️
К. Козловски
46'
Замена
M. Tielemans
️️️️
Э. Корнелиссе
ГОЛ! 1:0!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Б. Куйперс
45'
+1
19'
Желтая карточка
С. Хамулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Mathijs Tielemans
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
4-1-3-2
12
де Ланж
5
Куйперс
4
Крамер
6
Амофа
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
10
Бреум
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
3-2-2-1
89
Ром
18
Пинту
21
Меленстен
6
Корнелиссе
5
Ороз
42
Манхоф
10
Козловски
8
ван Гинкел
10
Хамулич
10
Бреум
7
Фернандес
7
Фернандес
10
Бреум
11
Виллумсон
23
Тибо
23
Тибо
11
Виллумсон
16
Эдвардсен
11
Адеканье
11
Адеканье
16
Эдвардсен
88
Ромменс
24
Льянсана
24
Льянсана
88
Ромменс
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
5
Ороз
2
Аркю
2
Аркю
5
Ороз
6
Корнелиссе
8
8
6
Корнелиссе
10
Козловски
10
10
10
Козловски
10
Хамулич
34
Перссон
34
Перссон
10
Хамулич
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Витесс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Витесс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
Аделааршорст
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