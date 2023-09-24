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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Витесс
Спарта - Витесс: обзор матча 24 сентября 2023
Спарта
24.09.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
6'
А. Верскуерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Витесс
85'
Желтая карточка
К. Аркю
Замена
К. Негли
️️️️
П. Клемент
84'
Замена
М.
️️️️
Д. Де Гузман
78'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
77'
65'
Желтая карточка
Э. Корнелиссе
64'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
К. Козловски
64'
Замена
Г. де Регт
️️️️
Ф. Фофана
Желтая карточка
С. Бакари
59'
27'
Замена
С. Хамулич
️️️️
A. Boutrah
ГОЛ! 1:0!
А. Верскуерен
Пас отдал
К. Сайто
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
89
Элой Ром
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Max de Ligt
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
5
Метинью
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
4-4-2
1
Олий
5
ван дер Куст
4
Велтхуйс
3
Вриндс
2
Бакари
18
Де Гузман
24
Клемент
24
Верскуерен
16
Китолано
9
Лауритсен
14
Сайто
3-2-4-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
3
Хендрикс
21
Меленстен
2
Аркю
18
Пинту
10
Козловски
8
ван Гинкел
10
8
11
Фофана
18
Де Гузман
5
5
18
Де Гузман
24
Клемент
10
Негли
10
Негли
24
Клемент
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
11
Фофана
11
де Регт
11
де Регт
11
Фофана
10
Козловски
26
Джонатанс
26
Джонатанс
10
Козловски
10
10
Хамулич
10
Хамулич
10
Остались в запасе
Спарта
Витесс
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Max de Ligt
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Max de Ligt
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Спарта - Витесс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
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