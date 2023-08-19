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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 19 августа 2023
Витесс
19.08.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
19'
М. ван Гинкел
48'
И. Сайбари
64'
Й. Вертессен
70'
Л. де Йонг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - ПСВ
87'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Вертессен
Замена
Д. ван Звам
️️️️
A. Boutrah
83'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. де Йонг
64'
ГОЛ! 1:2!
Й. Вертессен
Пас отдал
Д. Верман
Замена
Г. де Регт
️️️️
С. Хамулич
58'
Замена
М. Манхоф
️️️️
К. Козловски
58'
57'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
П. ван Анхолт
50'
Желтая карточка
Й. Схаутен
48'
ГОЛ! 1:1!
И. Сайбари
Пас отдал
Л. де Йонг
46'
Замена
Г. Тил
️️️️
А. Бабади
46'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Й. Бакайоко
46'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
А. Рамальо
ГОЛ! 1:0!
М. ван Гинкел
Пас отдал
К. Козловски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
11
Айзек Бабади
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-2-4-1
89
Ром
6
Корнелиссе
77
Изима-Мирен
5
Ороз
21
Меленстен
2
Аркю
10
10
Козловски
8
8
ван Гинкел
10
Хамулич
4-1-2-1-2
44
Бенитес
21
Боскальи
5
Рамальо
4
Тезе
15
ван Анхолт
6
Сангаре
25
Верман
11
Бабади
11
Бакайоко
26
де Йонг
11
Вертессен
10
Козловски
42
Манхоф
42
Манхоф
10
Козловски
10
25
ван Звам
25
ван Звам
10
10
Хамулич
11
де Регт
11
де Регт
10
Хамулич
15
ван Анхолт
20
Самбо
20
Самбо
15
ван Анхолт
5
Рамальо
22
Схаутен
22
Схаутен
5
Рамальо
11
Бакайоко
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Бакайоко
11
Бабади
20
Тил
20
Тил
11
Бабади
11
Вертессен
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Вертессен
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
10
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
15
Mats Egbring
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Хорди Алтена
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
10
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Витесс - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
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