Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид сравнялся в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 с аргентинцем Лионелем Месси – у обоих на счету по 3 гола.

Дэвид оформил хет-трик в матче с Катаром, а его команда одержала победу со счетом 6:0.

Ранее Месси забил 3 гола в матче Аргентина – Алжир (3:0). Дэвид провел 2 матча на турнире, Месси – 1.

По 2 гола на ЧМ-2026 забили нападающие Фоларин Балогун (США), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Гарри Кейн (Англия) и Кайл Ларин (Канада), а также полузащитники Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция) и Йоан Манзамби (Швейцария).