Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о значении победы над Катаром (6:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

«Ни один канадец не забудет этот день. Это невероятно важный момент, чтобы все поняли, что в этой стране есть талант, есть менталитет, есть желание, есть много вещей, которые делают эту страну особенной.

Мы хотели показать такой футбол, который бы взбудоражил болельщиков. Мы хотели продемонстрировать свой талант и менталитет. 40 миллионов канадцев скажут, что были сегодня на стадионе. На стадионе присутствовало 55 тысяч зрителей, и им повезло. Какую же потрясающую игру они увидели», – сказал Марш.