Полузащитник сборной Канады получил тяжелую травму в матче ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне травмировался во 2-м тайме матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Катаром (6:0).

Вероятно, он получил перелом левой ноги.

На 51-й минуте хавбек «Аль-Вакры» Ассим Мадибо совершил грубый фол против Коне. Судья Кристиан Гарай моментально остановил игру и показал катарцу желтую карточку. Канадские футболисты – полевые и запасные – тут же окружили лежавшего на газоне партнера, чтобы закрыть его от камер.

Рефери после подсказки от ВАР удалил Мадибо. Коне, выступающий за «Сассуоло», на носилках покинул поле и был заменен. Ему дали кислородный баллон. Исмаэль, покидая поле, махал зрителям, которые аплодировали ему и подбадривали.

Вместо Коне на поле вышел Натан-Дилан Салиба. Футболист «Андерлехта» забил гол на 64-й минуте – прямым ударом со штрафного. После этого канадец показал футболку получившего травму партнера и посвятил ему гол.