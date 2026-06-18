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  • Канада – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

Канада – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

18 июня, 23:50
Канада
19.06.2026, пятница, 01:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
6 : 0
Завершен
Катар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
4
Исса Лейе
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
16
Буалем Хухи
(К) ПВ
11
Акрам Афиф
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
25
A. Al Hussain
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Крепо
4
Де Фужероля
2
Джонстон
13
Корнелиус
22
Ларея
7
Эустакиу
8
Коне
20
Ахмед
17
Бьюкенан
10
Дэвид
9
Ларин
3-2-1-2-2
1
Абунада
2
Мигель
5
Абдусаллам
4
Лейе
13
Аль-Уи
14
Ахмед
23
Мадибо
16
Хухи
8
Жуниор
15
11
Афиф
13
Корнелиус
15
Бомбито
15
Бомбито
13
Корнелиус
17
Бьюкенан
23
Сигур
23
Сигур
17
Бьюкенан
8
Коне
25
Салиба
25
Салиба
8
Коне
4
Де Фужероля
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
4
Де Фужероля
20
Ахмед
12
Олувасейи
12
Олувасейи
20
Ахмед
Абдурисаг
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
Абдурисаг
Фати
3
Мендес
3
Мендес
Фати
8
Жуниор
20
Фати
20
Фати
8
Жуниор
5
Абдусаллам
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
5
Абдусаллам
Остались в запасе
Канада
Катар
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
25
A. Al Hussain
ВР
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
25
A. Al Hussain
ВР
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Канада - Катар
1
2
1
Всего ударов по воротам
32
2
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
2
Угловые удары
19
1
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
567
162
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
64
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
4.6
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.15
-1.15

Смотреть прямую трансляцию Канада против Катара, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – Катар

Канада – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Катар Канада
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