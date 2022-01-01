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Катар
Состав
€ 250 тыс
Состав сборной Катара по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.qfa.qa/
Тренер:
Хулен Лопетеги
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
25
Аль-Хусейн А.
Катар
Защ
23
€ 0.25 млн
0
Лейе Г.
Катар
Защ
28
-
11
M.
Катар
Нап
-
1
Абунада М.
Аль-Райян
Вра
26
€ 0.4 млн
18
Аль-Брейк С.
Аль-Духаиль
Защ
30
€ 0.3 млн
2
Мигель П.
Аль-Садд
Защ
36
€ 0.15 млн
4
Лейе И.
Катар
Защ
28
€ 0.2 млн
5
Абдусаллам Я.
Аль-Араби
Защ
24
€ 0.5 млн
12
Будиаф К.
Аль-Духаиль
Пол
35
€ 0.175 млн
20
Фати А.
Аль-Араби
Пол
33
-
8
Жуниор Э.
Аль-Духаиль
Нап
32
€ 1.8 млн
16
Хухи Б.
Аль-Садд
Пол
36
€ 0.2 млн
11
Афиф А.
Аль-Садд
Нап
29
€ 8 млн
10
Аль-Хайдос Х.
Аль-Садд
Нап
35
€ 0.3 млн
21
Закария С.
Аль-Духаиль
Вра
27
€ 0.4 млн
22
Баршам М.
Аль-Садд
Вра
28
€ 0.7 млн
13
Аль-Уи А.
Аль-Гарафа
Защ
21
€ 0.375 млн
3
Мендес Л.
Аль-Вакра
Защ
36
€ 0.35 млн
6
Абдулазиз А.
Аль-Райян
Пол
35
€ 0.25 млн
26
Насер Аль-Манаи М.
Аль-Шамаль
Пол
23
-
7
Аль-Аелдин А.
Аль-Араби
Пол
33
€ 0.3 млн
17
Аль-Ганехи А.
Аль-Гарафа
Нап
25
€ 0.5 млн
24
Джамшид Т.
Аль-Духаиль
Нап
20
€ 0.2 млн
19
Али А.
Аль-Духаиль
Нап
30
€ 2.5 млн
9
Мунтари М.
Аль-Гарафа
Нап
32
€ 0.2 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 9
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