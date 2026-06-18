Во втором туре группы B встретятся команды, которые начали свой путь на мундиале с одинаковым результатом. Канада не сумела «дожать» Боснию и Герцеговину (1:1), а Катар сотворил одну из главных сенсаций стартового тура, героически отыгравшись в компенсированное время в матче со Швейцарией (1:1).

После первого тура все четыре сборные квартета B набрали по одному очку, поэтому борьба за выход в плей-офф фактически начинается заново. Победа в отчетном поединке Канады и Катара (стадион «Би Си Плейс» в Ванкувере, 19 июня в час ночи по Москве) позволит одной из команд подойти к заключительному игровому дню в статусе чуть ли не фаворита группы.

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Форма команд

Канада

Хозяева турнира оставили двоякое впечатление в игре против Боснии и Герцеговины. Канадцы владели инициативой большую часть встречи, чаще били по воротам и создавали давление на оборону соперника, однако долгое время не могли монетизировать свое преимущество.

Лишь во втором тайме команда известного коуча Джесси Марша сумела восстановить равновесие, избежав крайне неприятного поражения на старте домашнего чемпионата мира. Ничья сохранила хорошие турнирные перспективы, но одновременно показала, что канадцам пока не хватает эффективности в завершающей стадии атак.

Катар

В стартовом матче против Швейцарии команда знатного специалиста Хулена Лопетеги долгое время уступала по игре, но проявила характер и сумела спастись на последних секундах встречи.

По статистике катарцы заметно уступили сопернику: меньше владели мячом, реже угрожали воротам и большую часть времени были сосредоточены на разрушении. Однако умение терпеть и использовать свои шансы позволило заработать важнейшее очко.

Для Катара такой результат особенно ценен на фоне неудачного выступления на домашнем чемпионате мира-2022. Нынешняя команда выглядит значительно более организованной и психологически устойчивой.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» категорически не верят в азиатскую сборную, считая Катар абсолютным андердогом. Рассмотрим основные рынки:

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Канады 1.28 1.30 Ничья 5.80 5.50 Победа сборной Катара 11.50 11.00 Двойной шанс: Катар не проиграет 3.80 3.55 Тотал меньше 2.5 2.06 2.10 Тотал больше 2.5 1.78 1.75 Фора сборной Канады (-1,5) 1.85 1.85 Фора сборной Катара (+1,5) 1.97 1.95

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

С точки зрения качества футбола Канада в первом туре выглядела убедительнее Катара. Команда Марша старается действовать агрессивно, активно использовать высокий прессинг и быстро доставлять мяч в атаку. Да и чего таить греха – у канадцев более именитый и мастеровитый ростер.

В официальных турнирах эти сборные пересекались крайне редко. Последняя очная встреча состоялась в товарищеском матче в 2022 году и завершилась победой Канады со счетом 2:0.

Кратко о главных рынках

Исход матча

По качеству состава и общему потенциалу преимущество за хозяевами ЧМ. Команда Джесси Марша создает больше моментов и выглядит более разнообразно в атаке. Однако Катар уже продемонстрировал, что способен цепляться за результат даже в самых сложных обстоятельствах. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Канады, но легким этот матч для хозяев точно не станет.

Тоталы

Канада будет стремиться играть первым номером, тогда как Катар наверняка сосредоточится на обороне и быстрых выпадах. Есть подозрение, что голевой феерии нам не видать. ТМ 2,5 гола – достойная опция для отчетной игры.

Форы

Аналитики БК считают, что канадцы должны «затащить» с разницей в пару мячей, однако Лопетеги выстроил эшелонированную оборону и катарцы даже в случае поражения имеют все шансы уступить с небольшим разрывом на табло.

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